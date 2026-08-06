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00:18, 6 августа 2026 (обновлено: 00:24, 6 августа 2026)Россия

В России оценили новые назначения в оборонной сфере

Аналитик Леонков: Путин назначил на новые должности четырех «атакующих генералов»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил на новые должности в оборонной сфере четырех «атакующих генералов», проявивших себя в знаковых сражениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадровые решения оценил военный аналитик Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

«Путин сегодняшним назначением назначил четырех атакующих генералов, которые проявили себя наиболее ярко именно в наступательных операциях. Именно в наступлении», — оценил Леонков.

Он отметил, что наступательный характер пригодится военачальникам и на новых должностях.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с руководством Минобороны. Во время мероприятия было решено назначить на должность командующего Войсками беспилотных систем Дениса Лямина, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба.

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