В России оценили новые назначения в оборонной сфере

Аналитик Леонков: Путин назначил на новые должности четырех «атакующих генералов»

Президент России Владимир Путин назначил на новые должности в оборонной сфере четырех «атакующих генералов», проявивших себя в знаковых сражениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадровые решения оценил военный аналитик Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

«Путин сегодняшним назначением назначил четырех атакующих генералов, которые проявили себя наиболее ярко именно в наступательных операциях. Именно в наступлении», — оценил Леонков.

Он отметил, что наступательный характер пригодится военачальникам и на новых должностях.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с руководством Минобороны. Во время мероприятия было решено назначить на должность командующего Войсками беспилотных систем Дениса Лямина, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба.