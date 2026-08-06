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02:39, 6 августа 2026Интернет и СМИ

Фотография необычного свадебного подарка смутила пользователей

«Лента.ру»: Пользователи Reddit не сумели отгадать предназначение свадебного подарка
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Necessary_Maybe7608 / Reddit

Пользовательница Reddit с ником Necessary_Maybe7608 выложила на портале фотографию необычного подарка, который получила на свадьбу ее подруга. Как убедилась «Лента.ру», снимок смутил посетителей площадки, не сумевших отгадать его предназначение.

«Я почти уверена, что этот свадебный подарок — передаренный. Дарители тоже не знали, что это такое», — предположил один из комментаторов. «Какой-то подсвечник ручной работы?» — ткнул пальцем в небо другой. «Подставка для бумажных стаканчиков для ванной комнаты?» — предположил третий.

Однозначная разгадка не была получена, однако многие пользователи сети сошлись во мнении, что перед ними — своеобразный «поднос» для прикроватной тумбочки: подставка используется для хранения очков, а конус — для колец или сережек.

Ранее загадочное фото из туалета рассмешило пользователей сети. На снимке оказался изображен унитаз нестандартной формы.

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