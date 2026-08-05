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07:30, 5 августа 2026Интернет и СМИ

Загадочное фото из туалета рассмешило пользователей сети

«Лента.ру»: На рассмешившем пользователей Reddit фото из туалета оказался женский писсуар
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ExplanationNo8603 выложил на портале сделанное им в туалете фото загадочного сантехнического изделия. Как убедилась «Лента.ру», на снимке оказался изображен унитаз нестандартной формы, рассмешивший посетителей портала.

«Это для того, чтобы твой брат мог пописать, пока ты какаешь», — пошутил один из комментаторов. «На самом деле, это для парней с укороченным "шасси", которым нужно парковаться как можно ближе», — остроумно предположил другой. «Он был создан для всех этих политиков-толстосумов, которые не могли разглядеть свои маленькие писюны, поэтому они придумали унитаз-корыто», — высказался третий.

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На самом же деле на выложенном в сеть снимке оказался запечатлен женский писсуар. Его посетители назвали крайне редко встречающимся в последние годы элементом туалетного интерьера.

«Можно повернуться к нему лицом, а ноги расположить по обе стороны. Если на вас юбка и трусики, то трусики отодвигаются в сторону, и все работает. Хотя это довольно отвратительно, так как ваши голые ноги, скорее всего, будут касаться его. Или же, если на вас джинсы или другая одежда, то нужно повернуться спиной и неловко пытаться присесть над ним, так как сиденья вообще нет. Ужасные штуки!» — посетовала одна из девушек.

Ранее парень выложил фото странного объекта с шипами и получил совет срочно вызвать полицию. Несколько однотипных предметов были рассыпаны прямо перед его автомобилем.

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