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06:00, 2 июля 2026Интернет и СМИ

Парень выложил фото странного предмета с шипами и получил совет срочно вызвать полицию

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: daniilphotos / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником BotherMore3736 выложил на портале фото своей находки. Несколько одинаковых предметов с шипами были рассыпаны прямо перед его автомобилем.

«Это шипы-ловушки. Их конструкция такова, что один из острых лучей всегда направлен ​​вверх. Их используют, чтобы жертвы на них наступали или, в вашем случае, наезжали», — объяснил один из комментаторов.

Другие пользователи усомнились в эффективности такого способа прокола шин, ведь гораздо проще, по их мнению, просто использовать отвертку. Однако более сведущие посетители площадки просветили их, что шипы-ловушки гораздо проще незаметно рассыпать, а из-за их размера на камерах наблюдения даже не будет понятно, кто из прохожих это сделал.

«Есть ли рядом с вашим домом мастерская по ремонту шин?» — намекнул на возможного автора несостоявшейся диверсии один из пользователей. «Срочно сообщите об этом в местную полицию! Другие жители вашего района должны знать о потенциальной опасности», — порекомендовал другой.

Ранее другой пользователь Reddit выложил на портале фото необычной вилки, обнаруженной им на кухне у свекрови. Снимок вызвал бурные обсуждения в сети: комментаторы спорили о назначении прибора.

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