Фото необычного столового прибора удивило пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Duckherder выложил на портале фото необычной вилки, обнаруженной им на кухне у свекрови. Снимок вызвал бурные обсуждения в сети: комментаторы спорили о назначении прибора.

«Для чего нужна эта вилка с тремя зубцами? Они, к слову, погнуты, но она точно такой была с самого начала, поскольку погнуты они равномерно», — уточнил автор.

Некоторых пользователей находка мужчины поставила в тупик: одни предполагали, что такой вилкой удобно цеплять из банки соленья, другие увидели истинное предназначение в обмакивании чего-либо в горячий шоколад. Третьи, однако, все же вспомнили, что видели такие вилки в далеком детстве, а у некоторых этот столовый прибор сохранился до сих пор. При этом практически все участники обсуждения оказались немцами.

«У меня есть похожая вилка, которую я использую для чистки отварного картофеля. Поскольку клубень, очевидно, горячий, его нужно чем-то держать, а такое расположение зубцов не создает слишком большого давления внутри картофеля, поэтому он не трескается», — объяснил один из комментаторов.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал на портале снимок необычного предмета, который обнаружил в шкафу своей бабушки. Находка поразила многих пользователей сети: это оказалась старая, но относительно неплохо сохранившаяся книга с надписями готическим шрифтом.