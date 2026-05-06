Интернет и СМИ
06:00, 6 мая 2026Интернет и СМИ

Находка из бабушкиного шкафа потрясла пользователей сети

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @Extreme_Schedule_421 / Reddit

Пользователь Reddit с ником Extreme_Schedule_421 выложил на портале снимок необычного предмета, который обнаружил в шкафу своей бабушки. Находка поразила многих пользователей сети.

На фото оказалась старая, но относительно неплохо сохранившаяся книга, заполненная надписями готическим шрифтом. «Это старинный молитвенник, написанный на немецком языке», — тут же подсказал ему в комментариях один из пользователей. «Возможно, XVII или XVIII век. Я ничего подобного не видел», — согласился с ним другой. «Прекрасная печать и настоящее сокровище», — восторженно написал третий.

Автор темы, базируясь на ответах, провел свое небольшое расследование. Ему удалось выяснить, что он стал обладателем издания, появившегося на свет в 1711 году в немецком городе Ульме. Ему даже удалось выяснить имя настоятеля местного собора, написавшего предисловие к молитвеннику.

Ранее другой пользователь Reddit выложил на портале снимок своей находки в австрийском лесу. Увидевшие фотографию комментаторы посоветовали ему вызывать саперов.

