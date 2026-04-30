Мужчина выложил снимок лесной находки и получил совет немедленно вызвать саперов

Пользователь Reddit с ником Dr_A_Krieger38 выложил на портале снимок своей находки в австрийском лесу. Комментаторы, которые увидели снимок, посоветовали ему вызывать саперов.

Мужчина опубликовал фотографию неизвестного предмета и предположил. что перед ним «какой-то детонатор времен Второй мировой войны». В комментариях к посту некоторые согласились с ним.

«Раз уж ты взял его в руки, то ударь по нему молотком», — с сарказмом посоветовал один из таких пользователей. «С момента, как кто-то на Reddit трогал неразорвавшийся боеприпас, прошло ноль дней», — пошутил другой. «Первое и единственное правило в такой ситуации — ничего не трогать и вызвать саперов», — порекомендовал третий.

Мнения остальных пользователей разделились, однако большинство предположило, что автор нашел фрагмент уже разорвавшейся 500-фунтовой американской бомбы AN-46A1, применявшейся как раз в годы Второй мировой войны. Альтернативные версии — противотанковая мина и основание артиллерийского снаряда — не нашли такого же количества сторонников.

