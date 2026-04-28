Мужчина выложил фото странной находки в поле и получил совет срочно обследовать легкие

Пользователь Reddit с ником Wipnspur выложил фото предмета, обнаруженного им в поле. Он предположил, что находка имеет отношение к космонавтике.

«Панель представляет собой металлическую сотовую структуру, покрытую углеродным волокном, с обратной стороной из пеноматериала», — описал он найденный предмет.

Ему практически сразу ответили, что перед ним — фрагмент обшивки космического корабля SpaceX Dragon. Однако многие другие пользователи больше заинтересовались судьбой самого автора снимка.

«Я рекомендую всем соприкасавшимся с находкой пройти медицинское обследование легких. Коварство воздействия углеродного волокна заключается в том, что вы можете не заметить последствий, пока не станет слишком поздно. Со временем дыхание становится немного затрудненным, а через 10-15 лет вы начнете задыхаться при малейшем усилии и кашлять кровью, потому что все эти микроскопические волокна проникают глубоко в ваши легкие», — написал комментатор, представившийся авиамехаником.

«Серьезно, почему люди считают нормальным трогать любые неизвестные поврежденные промышленные компоненты, которые им случайно попадаются на глаза?» — задался вопросом еще один пользователь.

