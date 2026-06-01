Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:48, 1 июня 2026Силовые структуры

Начальника продовольственного управления Минобороны РФ отправили в СИЗО

ТАСС: Арестован начальник продовольственного управления МО РФ Таразевич
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Виктора Таразевича отправили в СИЗО. Решение об аресте принял 235-й гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

«В отношении Таразевича Виктора Эдвардовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На это решение уже подана апелляционная жалоба», — сообщили агентству в суде.

В чем обвиняется чиновник Минобороны, не уточняется.

Ранее бывший начальник управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов пожаловался, что недоедает в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Крымом сработали системы ПВО

    Мошенники начали обманывать россиян с помощью плановых отключений горячей воды

    Стало известно о начале массированной атаки на Украину

    Раскрыты сроки наступления 30-градусной жары в Москве

    В российском регионе мужчина погиб из-за атаки ВСУ

    Падение дрона в Румынии связали с обращением Зеленского

    Начальника продовольственного управления Минобороны РФ отправили в СИЗО

    Метеоролог оценил московскую погоду в мае

    Небензя осудил реакцию Запада на теракт в Старобельске

    Желающих выступить в трейловом забеге в Литве россиян обяжут бежать под флагом Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok