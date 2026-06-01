Начальника продовольственного управления Минобороны РФ отправили в СИЗО

ТАСС: Арестован начальник продовольственного управления МО РФ Таразевич

Начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Виктора Таразевича отправили в СИЗО. Решение об аресте принял 235-й гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

«В отношении Таразевича Виктора Эдвардовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На это решение уже подана апелляционная жалоба», — сообщили агентству в суде.

В чем обвиняется чиновник Минобороны, не уточняется.

Ранее бывший начальник управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов пожаловался, что недоедает в СИЗО.