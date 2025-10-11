Силовые структуры
12:21, 11 октября 2025Силовые структуры

Бывший главный кадровик Минобороны похудел в СИЗО

Shot: Генерал Кузнецов пожаловался, что недоедает в СИЗО и похудел на 20 кг
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Бывший начальник управления кадров Министерства обороны (МО) России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов пожаловался, что недоедает в СИЗО. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в следственном изоляторе генерал подхватил коронавирус и потерял больше 20 килограммов. Кроме того, Кузнецов недоволен, что суд пытается конфисковать у его семьи недвижимость и ювелирные украшения на полмиллиарда рублей. По словам адвоката, среди этого имущества — 55 золотых монет стоимостью 2 миллиона рублей и швейцарские часы на 160 тысяч рублей, подаренные женой и дочерью.

Генерала задержали 13 мая 2024 года. Ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна.

При обысках у Кузнецова изъяли погоны из серебра 925-й пробы стоимостью более 180 тысяч рублей и сувенирные монеты, среди которых монета с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

