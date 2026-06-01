Известная ведущая пожаловалась на запиравшее ее в кабинете и доводившее до слез начальство

Известная британская телеведущая Ферн Бриттон пожаловалась, что во время работы в утреннем шоу «Время завтрака» (Breakfast Time) на канале BBC One терпела оскорбления и унижения от начальства. Подробностями она поделилась в эфире подкаста журналиста Джеймса О’Брайена, передает Daily Mail.

Бриттон заявила, что покинула программу «Время завтрака», потому что чувствовала себя несчастной. По словам ведущей, за кулисами шоу коллеги ненавидели ее. «Мне было очень тяжело. Однажды редактор (...) примерно в середине передачи прошел через камеры и сказал мне: "Ты ужасна, ты отвратительна, а теперь сиди здесь и веди еще час"», — рассказала она.

После этого эфира начальники заперли Бриттон в кабинете, обругали ее и довели до слез. «Я плакала, плакала и плакала. Это была пятница, и мне сказали, что я не покину офис, пока не поправлю макияж», — вспомнила она.

Ранее ведущая прогноза погоды на британском региональном канале ITV Wales Рут Додсворт призналась, что начала лысеть из-за стресса. Причиной этого стал муж, который забирал у нее зарплату и требовал, чтобы она говорила, где и с кем будет сниматься.

Ферн Бриттон была ведущей шоу «Время завтрака» с 1983 по 1984 год. После ухода из программы она стала вести кулинарную программу «На старт, внимание, готовь!» (Ready Steady Cook) на канале BBC One. Также некоторое время она была ведущей передачи «Этим утром» (This Morning) на канале ITV.