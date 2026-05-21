Муж отбирал у телеведущей зарплату и довел ее до облысения

Британская телеведущая Додсворт заявила, что бывший муж отбирал у нее зарплату

Ведущая прогноза погоды на британском региональном канале ITV Wales Рут Додсворт рассказала об эмоциональном насилии, с которым она сталкивалась во время брака с бизнесменом Джонатаном Вигналлом. В эфире подкаста журналистки Эммы Барнетт она заявила, что в какой-то момент бывший муж своим поведением довел ее до облысения, передает «Би-би-си».

По словам Додсворт, она познакомилась с будущим супругом, когда ей было чуть больше 20 лет. «[Вигналл] был харизматичным, у него были деньги, и я подумала: "Вот это да"», — сказала она. Однако отношения ведущей с мужем испортились, когда у него начались проблемы с бизнесом.

Додсворт пожаловалась, что супруг стал отбирать у нее зарплату — деньги он выдавал ей только на мелкие покупки. «Мне приходилось просить у него денег, если я хотела купить сэндвич на обед. Я брала определенную сумму, чтобы он знал, что я могу пойти и купить еду в местном супермаркете, и это не давало мне возможности пойти куда-либо еще», — отметила она.

Кроме того, Вигналл требовал, чтобы жена говорила, где и с кем она будет сниматься. Иногда он даже мог приехать к Додсворт на работу, чтобы проверить, не обманула ли она его. Позднее ведущая стала бояться мужа. «У меня начали выпадать волосы. Я плакала всю дорогу, пока ехала на работу, а потом запиралась в гримерке и наносила столько макияжа, сколько могла», — добавила она.

В 2019 году Додсворт ушла от Вигналла. Вскоре бизнесмена арестовали и приговорили к трем годам тюремного заключения за психологическое насилие и преследование. Также ему навсегда запретили приближаться к бывшей жене и их двоим детям.

