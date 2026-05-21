Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 21 мая 2026Интернет и СМИ

Муж отбирал у телеведущей зарплату и довел ее до облысения

Британская телеведущая Додсворт заявила, что бывший муж отбирал у нее зарплату
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Cro Magnon / Shutterstock / Fotodom

Ведущая прогноза погоды на британском региональном канале ITV Wales Рут Додсворт рассказала об эмоциональном насилии, с которым она сталкивалась во время брака с бизнесменом Джонатаном Вигналлом. В эфире подкаста журналистки Эммы Барнетт она заявила, что в какой-то момент бывший муж своим поведением довел ее до облысения, передает «Би-би-си».

По словам Додсворт, она познакомилась с будущим супругом, когда ей было чуть больше 20 лет. «[Вигналл] был харизматичным, у него были деньги, и я подумала: "Вот это да"», — сказала она. Однако отношения ведущей с мужем испортились, когда у него начались проблемы с бизнесом.

Додсворт пожаловалась, что супруг стал отбирать у нее зарплату — деньги он выдавал ей только на мелкие покупки. «Мне приходилось просить у него денег, если я хотела купить сэндвич на обед. Я брала определенную сумму, чтобы он знал, что я могу пойти и купить еду в местном супермаркете, и это не давало мне возможности пойти куда-либо еще», — отметила она.

Материалы по теме:
«Она психопатка!» Многодетная мать и звезда реалити угодила в громкий скандал, повлекший многомиллионные убытки. Что она натворила?
«Она психопатка!»Многодетная мать и звезда реалити угодила в громкий скандал, повлекший многомиллионные убытки. Что она натворила?
3 апреля 2026
«Никогда не буду чувствовать себя в безопасности» Жена известного телеведущего наняла для него киллера. Как ее удалось остановить?
«Никогда не буду чувствовать себя в безопасности»Жена известного телеведущего наняла для него киллера. Как ее удалось остановить?
27 декабря 2025

Кроме того, Вигналл требовал, чтобы жена говорила, где и с кем она будет сниматься. Иногда он даже мог приехать к Додсворт на работу, чтобы проверить, не обманула ли она его. Позднее ведущая стала бояться мужа. «У меня начали выпадать волосы. Я плакала всю дорогу, пока ехала на работу, а потом запиралась в гримерке и наносила столько макияжа, сколько могла», — добавила она.

В 2019 году Додсворт ушла от Вигналла. Вскоре бизнесмена арестовали и приговорили к трем годам тюремного заключения за психологическое насилие и преследование. Также ему навсегда запретили приближаться к бывшей жене и их двоим детям.

Ранее сообщалось, что звезда американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Майами» (The Real Housewives of Miami) Лиза Хохштейн установила прослушку в машине мужа и попала под арест. Он обнаружил подслушивающее устройство под водительским сиденьем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Живут наши люди». Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    Британский министр извинился за смягчение санкций против России

    Стало известно о давлении США на Украину для снятия ограничений на белорусские удобрения

    В Финляндии заявили о победе России на Украине

    Раскрыты тайны перезагрузки Android-смартфона

    Украину предупредили о невозможности вступить в ЕС и НАТО

    Минобороны показало развертывание комплексов «Искандер-М» на ядерных учениях в Белоруссии

    Трамп рассказал об «очень хорошем разговоре» с Эрдоганом

    Лидер «Руки Вверх!» рассказал о «крыше» группы в 90-е годы

    Стало известно о панике Прибалтики из-за украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok