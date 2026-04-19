13:30, 19 апреля 2026

Звезда реалити-шоу установила прослушку в машине мужа и попала под арест

Олег Давыдов

Фото: Jason Koerner / Getty Images

Звезда американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Майами» (The Real Housewives of Miami) Лиза Хохштейн и ее бывший бойфренд Джоди Глидден попали под арест после того, как выяснилось, что они установили прослушку в машине ее экс-супруга Леонарда Хохштейна. Об этом сообщает People.

По данным следствия, 10 марта 2023 года Хохштейн на время одолжил жене, с которой он находился в стадии развода, свой автомобиль. Она вернула машину через два дня. А 31 марта мужчина обнаружил подслушивающее устройство под водительским сиденьем.

Хохштейн обратился к техническим специалистам, которые помогли получить доступ к записям на устройстве. На одной из них была слышна беседа его жены и Глиддена, которые устанавливали прослушку. Кроме того, были записаны разговоры Хохштейна о супруге и детях, а также о деньгах и строительном проекте.

Глиддена арестовали 12 апреля, а звезду шоу о домохозяйках — 15 апреля. Им предъявили обвинения в незаконной прослушке. Позднее их освободили под залог.

Хохштейн подал на развод с женой в мае 2022 после 13 лет брака. Их официально развели в ноябре 2024 года. В феврале 2023 года телезвезда начала встречаться с Глидденом. Они расстались в январе 2026 года.

Ранее сообщалось, что британскую блогершу и регулярную участницу ток-шоу Аманду Джеффри арестовали за попытку отравить мужа сильнодействующими препаратами. Супругу блогерши стало плохо после того, как он выпил бокал вина из ее рук.

