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02:37, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Девушка высмеяла парня за досадную оплошность во внешнем виде и поплатилась за это

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Terang Bulan Gallery / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Lichoboy признался, как в студенческие годы сурово отомстил девушке, обратившей внимание на досадную оплошность в его внешнем виде на вечеринке. Та насмехалась над ним и поплатилась за это.

«Во время посещения туалета я случайно испачкал свои бежевые брюки, посадив на них небольшое пятно мочи. Одна из девушек заметила это и начала перешептываться со своими подругами. Они глазели на меня, явно пытаясь сдержать смех. Я сделал вид, что мне все равно, хотя на самом деле было ужасно стыдно. Позже приятель подтвердил мои подозрения: они обсуждали именно это пятно и смеялись за моей спиной», — написал автор.

Позже тем же вечером он заметил, что эта девушка бросила ключи от своей машины на стол. Едва справляясь с негодованием, парень незаметно схватил их и сунул в карман. Чуть позже он зашел в ванную комнату и смыл их в унитаз.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что она просто посмеялась над моей неловкостью, а я в ответ сделал нечто гораздо худшее. В 17 лет это казалось оправданным, в 34 года — просто мелочным и подлым», — заключил он.

Ранее другой пользователь Reddit устроил «шоколадную месть» коллеге из-за очереди на стирку. По его словам, причиной конфликта стал дефицит машин для сушки одежды на строительстве объекта.

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