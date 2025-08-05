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04:00, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Рабочий устроил «шоколадную месть» коллеге из-за очереди на стирку

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bowonpat Sakaew / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Gold_Au_2025 рассказал о необычной мести, которую придумал его начальник на стройке. По его словам, причиной конфликта стал дефицит машин для сушки одежды.

«Строительство объекта подходило к концу, поэтому многие временные сооружения пришлось демонтировать и перенести на новый объект. Из-за этого нам не хватало машин и помещений для стирки и сушки одежды. Вы работаете по 12 часов в день, 7 дней в неделю в течение трех недель подряд. В идеальном мире после работы вы кладете одежду в стиральную машину, ужинаете, перекладываете готовую одежду в сушилку, затем выпиваете пару кружек пива, а потом достаете сухую одежду и ложитесь спать», — написал автор.

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Однако на практике ситуацию усугубило то, что стирка занимает 25 минут, а сушка — 90. Из-за этого начали формироваться очереди из постиранного белья, а некоторые рабочие при этом, положив вещи в сушилку, просто ложились спать, забывая вытащить их. Поэтому на стройке сложилась практика, при которой высушенную одежду доставали другие строители. Правда, не всем хватало терпения, из-за чего нередко она оставалась влажной.

«Однажды, когда я ждал окончания сушки, зашел один из начальников. Он открыл сушилку со своими вещами, но внезапно обнаружил, что внутри уже нет его одежды. Затем он обнаружил, что его вещи лежат мокрой кучей на скамейке рядом — какой-то самодовольный идиот вытащил его мокрые тряпки, чтобы положить свои. Он был зол, но просто молча удалился. Несколькими минутами позже он ворвался в комнату с двумя шоколадными батончиками в руках, разломал их пополам, кинул в сушилку к вещам этого наглеца и поставил таймер на 90 минут на максимальную температуру», — описал автор месть своего коллеги.

После этого начальник воспользовался другой машиной, чтобы досушить свои вещи. Имя человека, которому устроили «шоколадную месть», осталось неизвестным.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как она наказала коллегу, постоянно воровавшего у нее обеды из офисного холодильника. Выбранный ею способ мести восхитил других посетителей портала.

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