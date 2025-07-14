Женщина придумала отвратительную ложь о своей еде и отвадила офисного воришку обедов

Пользовательница Reddit с ником Talabaloue рассказала о том, как она наказала коллегу, постоянно воровавшего у нее обеды из офисного холодильника. Выбранный ею способ мести восхитил других посетителей портала.

«Как минимум дважды в неделю мой обед исчезал из холодильника. Воришка проявлял порядочность и не забирал сам ланч-бокс, который я каждый раз находила пустым. Тогда я была новичком. Поговорив с коллегами, я быстро поняла, что это дело рук какого-то женоненавистника, с которым я, видимо, не особо ладила. Что ж, я мелочный человек, и у меня есть свободное время», — написала автор.

Девушка начала приносить обеды-приманки для коллеги, которые, как и прежде, хранила в холодильнике, но сама при этом питалась сэндвичами — их она оставляла в сумке. А спустя пару недель и несколько украденных обедов, она начала взахлеб рассказывать другим сотрудникам об открытом ею «новом методе оздоровления», якобы заключавшемся в том, чтобы добавлять в еду собственную менструальную кровь.

«Я даже показала на телефоне видео, как готовлю еду и опорожняю менструальную чашу. Я прекрасно осознаю серьезные риски, связанные с контактом с чужой кровью, поэтому не переживайте — это была ложь. Я просто хотела, чтобы вор в это поверил. Но я точно добавляла в эти обеды омертвевшую кожу с моих ног», — рассказала Talabaloue.

После этого ошеломленный вор взял недельный отпуск, а офисный холодильник надолго превратился в безопасное место. Другие пользователи были в восторге от этого способа мести Они сочли его «дьявольски отвратительным» и, возможно, невменяемым, но все равно потрясающе креативным.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как в аналогичной ситуации решила устроить вору сюрприз. В один из дней она приготовила сэндвич с соусом из жутко острого перца и с толстым слоем васаби.