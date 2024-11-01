Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:42, 1 ноября 2024Из жизни

Женщина оригинально отомстила воровавшему ее еду коллеге

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Raphael Nogueira / Unsplash

Женщина, у которой один и тот же коллега постоянно воровал еду на работе, нашла оригинальный способ отомстить ему. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

Автор поста с ником Andrealolly написала, что все время берет с собой на работу обед, чтобы сэкономить. Однако один или два раза в неделю ее еда обязательно «таинственным образом исчезала» из холодильника.

В итоге Andrealolly удалось выяснить, кто ворует ее сэндвичи, и она поговорила с ним. Коллега посмеялся и ответил, что думал, что «они ничейные». Тогда девушка решила устроить вору сюрприз. «На следующий день я приготовила замечательный сэндвич с соусом из жутко острого перца и с толстым слоем васаби. Я упаковала его как обычной и написала на контейнере свое имя», — написала Andrealolly.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Во время обеда она наблюдала с другого конца комнаты, как этот коллега взял ее сэндвич, откусил его, а потом «начал кашлять и заливать в себя воду». По словам девушки, с тех пор коллега ни разу не притронулся к ее еде.

Часть пользователей Reddit похвалили Andrealolly за изобретательную месть, а другие поразились тому, что взрослые люди способны воровать еду у коллег. Одна женщина рассказала, что попала в похожую ситуацию: коллега постоянно воровал ее сэндвичи с тунцом. Тогда она стала класть в них кошачий корм. По словам женщины, «ему потребовалась неделя, чтобы разобраться, в чем дело».

Ранее в Великобритании жительница графства Уэст-Йоркшир угодила в тюрьму за публикацию фотографий любовницы отца на сайте эскорт-услуг. Таким образом она попыталась отомстить женщине.

box#3832937

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Арктике пропал российский остров. Что случилось с территорией площадью 53 гектара?

      В России утвердили требования к майнерам

      Хабенский рассказал о тяжелой потере первой жены

      Алеся Кафельникова в мини-юбке снялась в рекламе иностранного бренда

      Кушанашвили рассказал о своих сожалениях

      Эксперт оценил влияние Китая на производство дронов в США

      В МИД России привели пример пещерной русофобии Латвии

      Укравшего 22 тонны сыра пожилого вора арестовали

      Туристка напилась с мужем в номере отеля, упала с балкона и смогла выжить

      На Украине назвали «прекрасной» смерть на войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше