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00:25, 19 июля 2026Бывший СССР

Последствия удара ВС России по украинскому складу сняли на видео

ВС России нанесли удар по складу в Запорожской области, начался пожар
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

ВС России нанесли удар по складам в Запорожской области. Об этом сообщили власти региона, запорожская областная военная администрация опубликовала видео подсоедствий атаки в Telegram-канале.

На кадрах в складском помещении полыхает сильный пожар, охватывающий все здание. На месте работают спасатели.

«Из-за удара российского беспилотника загорелись помещения предприятия пищевой промышленности. Информации о пострадавших пока нет», — отмечается в сообщении.

Ранее в России отреагировали на удар Украины по складам маркетплейса в Котовске и Электростали. По словам депутата Госдумы Андрея Колесникова, РФ даст соразмерный ответ Киеву за нападение на гражданскую инфраструктуру.

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