Последствия удара ВС России по украинскому складу сняли на видео

Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram
ВС России нанесли удар по складам в Запорожской области. Об этом сообщили власти региона, запорожская областная военная администрация опубликовала видео подсоедствий атаки в Telegram-канале.
На кадрах в складском помещении полыхает сильный пожар, охватывающий все здание. На месте работают спасатели.
«Из-за удара российского беспилотника загорелись помещения предприятия пищевой промышленности. Информации о пострадавших пока нет», — отмечается в сообщении.
Ранее в России отреагировали на удар Украины по складам маркетплейса в Котовске и Электростали. По словам депутата Госдумы Андрея Колесникова, РФ даст соразмерный ответ Киеву за нападение на гражданскую инфраструктуру.