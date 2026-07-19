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00:35, 19 июля 2026Интернет и СМИ

Западные СМИ жестко раскритиковали одно решение Зеленского

Западные СМИ жестко раскритиковали решение Зеленского об увольнении Федорова
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский и Михаил Федоров

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: Ukrainian Presidential press ser / Reuters

Крупные зарубежные издания расценили отставку главы Минцифры Украины Михаила Федорова как симптом глубокого кризиса внутри украинской власти и просчет президента Владимира Зеленского.

Британская The Times в нескольких публикациях, включая редакционную колонку, предупредила, что это решение «может оказаться серьезной ошибкой». Газета называет Федорова «одним из ключевых реформаторов» украинской армии, который продвигал технологии и беспилотники именно в тот момент, когда они стали главным преимуществом Киева. По мнению издания, Зеленский избавился от министра, обеспечивавшего модернизацию вооруженных сил.

Американская The New York Times в статье «Взлет и падение архитектора украинской войны дронов» связывает отставку с противостоянием Федорова и военного руководства. Министр пытался перестроить армию вокруг массового применения БПЛА, но столкнулся с сопротивлением генералов. Издание подчеркивает, что Зеленский встал на сторону военного командования, несмотря на популярность Федорова и успехи его реформ.

Датская Jyllands-Posten в колонке «Политические зигзаги Зеленского стали бременем для храброй Украины» использует увольнение как пример непоследовательности президента. Автор напоминает, что это уже седьмой министр обороны с момента прихода Зеленского к власти, а наиболее популярного министра заменили представителем старой элиты. Газета делает вывод, что президент все чаще отказывается от реформаторов в пользу привычной системы управления, что подрывает доверие к нему внутри страны и среди западных партнеров.

Ранее Михаил Федоров высказался о необходимости уволить Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. По его словам, это необходимо для сокращения преступности в армии.

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