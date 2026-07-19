Российские хакеры взломали телефон экс-министра обороны Украины Федорова. Какие данные нашлись и чего ждать после его отставки?

ТАСС: Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова

Российские силовики взломали телефон Михаила Федорова, покинувшего пост главы Минобороны Украины. Они получили доступ к его личным данным, в частности, к электронным почтовым адресам и номерам телефонов, сообщил ТАСС источник в силовых структурах РФ.

«После отставки это [взлом устройства Федорова] перестало представлять интерес, и мы решили обнародовать данные», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что после обнародования информации со смартфона возникли другие вопросы. Так, среди контактов Федорова нашли сохраненный номер гражданина Румынии, он был назван в телефонной книге «Румынским котом».

Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом источник ТАСС

Проанализировав полученные сведения, сотрудники российских силовых структур смогли выяснить, что бывший министр обороны Украины регистрировался на российских IT-платформах и пользовался цифровыми услугами российских компаний.

Увольнению Федорова нашли объяснение

Президент Украины Владимир Зеленский мог принять решение об отставке Федорова из-за его возросшей популярности, заявил руководитель киевского исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко. По его словам, экс-глава Минобороны пользовался поддержкой оппозиции, которую украинский лидер, вероятно, рассматривал как угрозу. Он резюмировал, что Зеленский «хочет быть единственной звездой».

На Украине сейчас идет обыкновенная борьба за власть, и группировка бывшего проамериканского министра обороны Михаила Федорова пытается завладеть влиянием, рассказал «Ленте.ру» политолог Олег Глазунов. Он объяснил, что Федоров достаточно известен в США, и его, скорее всего, рассматривали на место нынешнего президента Владимира Зеленского. Он также указал, что на сегодня Америка контролирует общественное мнение на Украине, создавая некоммерческие организации (НКО), которые работают под видом волонтерства, благотворительности, различных социальных проектов.

«НКО делали цветную революцию. Они просто объединяют людей для того, чтобы по приказу свыше они вышли для того или иного митинга в поддержку Федорова. Если надо будет, они выйдут и в поддержку Зеленского. Там одни и те же лица: те, кто выходил и 3, и 4, и 5, и 10 лет назад, они за это получают деньги», — указал эксперт. Глазунов также добавил, что США недовольны тем, что Зеленский действует неподконтрольно, убрав Федорова, у которого большие связи в Пентагоне. Таким образом украинскому президенту показали, что они могут организовать очередной Майдан, заключил политолог.

Украинцы уже третий день выходят на протесты против отставки Федорова

В городах Украины уже несколько дней проходят акции против главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Александра Сырского и в поддержку Федорова. Среди прочего, в Киеве и Одессе жители вышли на площади и зажгли дымовые шашки, скандируя «Верните Федорова».

Сам экс-министр обратился к участникам митингов и поблагодарил их за поддержку. «Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за мечту и действие. От себя спасибо за надежду», — сказал политик. Он признался, что никогда раньше не испытывал такой ответственности, даже занимая должности в правительстве.

Фото: Thomas Peter / Reuters

После этого Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки, которые затронут руководящие посты в Вооруженных силах республики. «Конечно, я слышу, что говорят люди. Решения относительно армии будут выработаны», — написал украинский лидер. Он подчеркнул, что провел долгую беседу с Федоровым и Сырским. Таким образом, глава государства фактически отказался от своей прежней позиции — ранее он категорично заявлял, что не может выбирать между главкомом ВСУ и министром обороны страны.