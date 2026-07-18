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22:30, 18 июля 2026Бывший СССР

Экс-глава Минобороны Украины обратился к митингующим

Экс-министр обороны Украины Федоров поблагодарил протестующих против его отставки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров обратился к участникам митингов в стране, которые протестуют против его отставки. В своем Telegram-канале он поблагодарил их за поддержку.

«Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за мечту и действие. От себя спасибо за надежду», — написал бывший министр военного ведомства.

Федоров признался, что никогда раньше не испытывал такой ответственности, даже занимая должности в правительстве.

Ранее сенатор РФ от ДНР Александр Волошин заявил, что протестные акции, связанные с увольнением министра обороны Украины, были поддержаны Западом. Так кураторы из Европы показывают, что не согласны с решением руководства и не санкционировали его.

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