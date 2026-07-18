Экс-министр обороны Украины Федоров поблагодарил протестующих против его отставки

Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров обратился к участникам митингов в стране, которые протестуют против его отставки. В своем Telegram-канале он поблагодарил их за поддержку.

«Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за мечту и действие. От себя спасибо за надежду», — написал бывший министр военного ведомства.

Федоров признался, что никогда раньше не испытывал такой ответственности, даже занимая должности в правительстве.

Ранее сенатор РФ от ДНР Александр Волошин заявил, что протестные акции, связанные с увольнением министра обороны Украины, были поддержаны Западом. Так кураторы из Европы показывают, что не согласны с решением руководства и не санкционировали его.