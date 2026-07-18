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09:02, 18 июля 2026Бывший СССР

Запад уличили в поддержке протестов на Украине из-за отставки главы Минобороны

Сенатор Волошин: Запад вместе с экс-министром обороны Украины поддержали протесты в стране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Протестные акции, связанные с увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова, были поддержаны Западом. Так кураторы из Европы показывают, что не согласны с решением руководства и не санкционировали его. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

«Кадровые решения на Украине не могут быть приняты без санкции Запада. Массовые протесты в украинских городах возникали только тогда, когда предметом конфликта становились вопросы, вызывавшие недовольство западных партнеров, тогда как в иных ситуациях уличная активность жестко ограничивалась, для этого при военном положении есть все полномочия. Запад задействовал организованные протестные сетки, имитируя активность гражданского общества», — считает собеседник.

По его оценке, в нынешней ситуации Зеленский не применяет характерные репрессивные меры, понимая, что последствием этого окажется наказание со стороны западных кураторов. В этом и заключается разница в сравнении с ситуацией, когда жестко подавливались протесты против зверств военкомов при насильственной мобилизации.

Бывший министр является «любимцем западного ВПК с налаженными связями» и поддержкой определенных западных элит, поэтому он стал представлять опасность для фигуры нынешнего президента Украины, отмечает Волошин.

Ранее на брифинге бывший министр обороны Украины Михаил Федоров поддержал начавшиеся в стране протесты. Вслед за ним также стали уходить и высокопоставленные офицеры украинской армии.

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