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Бывший СССР
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13:18, 16 июля 2026Бывший СССР

Бывший министр обороны Украины поддержал протесты в стране

Бывший министр обороны Украины Федоров поддержал протесты в стране
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров поддержал начавшиеся в стране протесты. Об этом он заявил во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

Ранее стало известно, что украинцы начали выходить на протесты после отправления Федорова в отставку. Вслед за ним также стали уходить и высокопоставленные офицеры украинской армии, в частности замкомандующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Павел Елизаров.

«Украинский народ вышел не за конкретного министра Федорова. Украинский народ вышел, потому что (...) траекторию сломали», — объяснил Федоров.

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