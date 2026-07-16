Бывший министр обороны Украины поддержал протесты в стране

Бывший министр обороны Украины Федоров поддержал протесты в стране

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров поддержал начавшиеся в стране протесты. Об этом он заявил во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

Ранее стало известно, что украинцы начали выходить на протесты после отправления Федорова в отставку. Вслед за ним также стали уходить и высокопоставленные офицеры украинской армии, в частности замкомандующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Павел Елизаров.

«Украинский народ вышел не за конкретного министра Федорова. Украинский народ вышел, потому что (...) траекторию сломали», — объяснил Федоров.