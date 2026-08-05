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20:08, 5 августа 2026 (обновлено: 20:16, 5 августа 2026)Интернет и СМИ

Участвовавшего в реалити-шоу трансгендера арестовали за сексуальное насилие над ребенком

Трансгендера Сидни Старра из телешоу арестовали за сексуальное насилие над ребенком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Paras Griffin / Getty Images

Трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Сидни Старра, участвовавшего в американском реалити-шоу «Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк» (Love & Hip Hop: New York), арестовали за сексуальное насилие над ребенком. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что полиция задержала Старра 2 августа. Участнику шоу предъявили обвинения в сексуальном насилии над ребенком младше 16 лет, домогательствах в отношении несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах и содомии.

Старра заключили под стражу, он находится в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия.

Помимо проекта «Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк», арестованный также снимался в реалити-шоу «Пластика по-атлантски» (Atlanta Plastic) о работе ведущих пластических хирургов Атланты и ток-шоу «Подруги и шампанское» (Girlfriends and Champagne).

Ранее стало известно, что звезду британской версии популярного телешоу «Женаты с первого взгляда» (Married At First Sight) арестовали по подозрению в изнасиловании. Задержание произошло после премьеры документальной программы «Панорама» (Panorama) на канале «Би-би-си», в которой две бывшие участницы проекта заявили, что во время съемок их изнасиловали «экранные» мужья.

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