Участвовавшего в реалити-шоу трансгендера арестовали за сексуальное насилие над ребенком

Трансгендера Сидни Старра из телешоу арестовали за сексуальное насилие над ребенком

Трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Сидни Старра, участвовавшего в американском реалити-шоу «Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк» (Love & Hip Hop: New York), арестовали за сексуальное насилие над ребенком. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что полиция задержала Старра 2 августа. Участнику шоу предъявили обвинения в сексуальном насилии над ребенком младше 16 лет, домогательствах в отношении несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах и содомии.

Старра заключили под стражу, он находится в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия.

Помимо проекта «Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк», арестованный также снимался в реалити-шоу «Пластика по-атлантски» (Atlanta Plastic) о работе ведущих пластических хирургов Атланты и ток-шоу «Подруги и шампанское» (Girlfriends and Champagne).

Ранее стало известно, что звезду британской версии популярного телешоу «Женаты с первого взгляда» (Married At First Sight) арестовали по подозрению в изнасиловании. Задержание произошло после премьеры документальной программы «Панорама» (Panorama) на канале «Би-би-си», в которой две бывшие участницы проекта заявили, что во время съемок их изнасиловали «экранные» мужья.