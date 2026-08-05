Клинический психолог рассказал о происходящих в мозге изменениях после отказа от алкоголя

Психолог МакКиллоп: Через месяц отказа от алкоголя заметно восстанавливаются функции мозга

Мозг сможет восстановиться после отказа от алкоголя, заявил клинический психолог Джеймс МакКиллоп. О происходящих в мозге изменениях из-за спиртного он рассказал в интервью The Washington Post.

По словам МакКиллопа, когда мозг адаптируется к алкоголю, начинаются изменения в его химическом составе и структуре. Это имеет множество последствий, одним из них он назвал постоянную активность миндалевидного тела, из-за чего человек непрерывно испытывает негативные эмоции. «В результате люди начинают пить еще больше, чтобы им было не так плохо», — объяснил МакКиллоп.

Кроме того, эксперт указал, что у людей с алкогольной зависимостью уменьшается объем серого вещества в лобных корковых областях, важных для восприятия, эмоций и исполнительных функций. «Хорошая новость заключается в том, что появляется все больше доказательств способности мозга восстанавливать функции в каждой из этих областей», — отметил МакКиллоп. По его словам, заметные изменения происходят уже в первый месяц трезвости, а восстановление таких функций, как память, внимание и исполнение, происходит через 6-12 месяцев.

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