Звезду скандального телешоу арестовали за изнасилование

«Би-би-си»: Звезду британского шоу «Женаты с первого взгляда» арестовали за изнасилование

Звезду британской версии популярного телешоу «Женаты с первого взгляда» (Married At First Sight) арестовали по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает «Би-би-си».

Имя задержанного участника проекта не называется. Личность его жертвы также держат в тайне.

Арест произошел после премьеры документальной программы «Панорама» (Panorama) на канале «Би-би-си», в которой две бывшие участницы «Женатых с первого взгляда» заявили, что во время съемок их изнасиловали экранные мужья. Еще одна девушка, снявшаяся в проекте, обвинила партнера в сексуальных домогательствах.

В результате вокруг шоу разгорелся скандал. Канал Channel 4, на котором выходит передача, заказал независимую проверку системы обеспечения благополучия участников. Полиция Лондона попросила выйти на связь всех, кто считает себя пострадавшим от сексуального насилия на съемках реалити.

Перед этим стало известно об аресте звезды британских кулинарных шоу. Уточнялось, что шеф-повара подозревают в изнасиловании, сексуальных домогательствах и принуждении к половому акту без согласия.