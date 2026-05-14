09:12, 14 мая 2026

Звезду кулинарных шоу арестовали за изнасилование

Олег Давыдов
Фото: Carl Recine / Reuters

Звезду кулинарных шоу на британском телевидении арестовали по подозрению в изнасиловании. Об этом стало известно газете The Telegraph.

По данным издания, шеф-повара, снимающегося на ТВ, задержали в апреле. Его подозревают в изнасиловании, сексуальных домогательствах и принуждении к половому акту без согласия. Имя телезвезды не раскрывается.

Жалобу на него в полицию подала женщина. Она утверждает, что сексуальные преступления против нее были совершены в январе в Лондоне. Сейчас ей оказывают помощь специалисты.

Шеф-повара арестовали 11 апреля. В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что звезду австралийской версии американского реалити-шоу об отношениях FBoy Island Рикардо Валенце обвинили в изнасилованиях и ряде других преступлений. Потенциальных жертв он искал в соцсетях.

