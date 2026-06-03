Названы истинные намерения Британии по Украине

Глава Института Европы РАН Громыко: Британия будет тормозить мирные переговоры по Украине

Великобритания будет тормозить процесс урегулирования конфликта, если она будет участвовать в возможных мирных переговорах. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил директор Института Европы Российской академии наук (РАН) Алексей Громыко в беседе с «Лентой.ру».

«Если какая-то группа переговорщиков со временем будет европейцами сформирована для возобновления контактов с Москвой, британцы наверняка постараются включить туда и своего человека. То есть они будут подстраиваться под реалии мирного урегулирования, но, пока это возможно, тормозить его», — указал эксперт.

По словам Громыко, европейцы сейчас «все больше втягиваются в раздумья и попытки нащупать приемлемый для них и для России путь» встроиться в дипломатический процесс в контексте Украины. Однако он заметил, Лондон «точно не будет в этом играть ведущую роль».

18 мая стало известно, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сохраняет открытость к переговорам с европейскими странами.

