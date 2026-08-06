Лантратова раскрыла количество про павших без вести жителей Курской области

Лантратова: Судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остается неизвестной

Судьба 302 жителей приграничных районов Курской области неизвестна с момента вторжения украинской армии на территорию региона два года назад. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она отметила, что с первых дней вторжения ВСУ на территорию области одним из наиболее сложных вопросов стал поиск местных жителей. Связь с ними была потеряна.

«Судьба 302 человек до сих пор остается неизвестной», — подчеркнула она.

Украинская армия начала массированную атаку на Курскую область 6 августа 2024 года. В конце апреля 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военные полностью освободили Курскую область от ВСУ.

Ранее Яна Лантратова рассказала, что последние атаки на гражданских лиц в российских регионах демонстрируют отсутствие моральных принципов у Вооруженных сил Украины. Омбудсмен отметила, что все преступления Киева чудовищны.

В июне Лантратова заявляла, что в плену на Украине найдены 1711 россиян, из которых 1025 уже вернулись домой. Среди них — семь мирных жителей Курской области.