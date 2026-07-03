Лантратова: Атаки на гражданских лиц демонстрируют отсутствие моральных принципов у ВСУ

Последние атаки на гражданских лиц в российских регионах демонстрируют отсутствие моральных принципов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одну такую закономерность увидела уполномоченный по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что все преступления Киева чудовищны. 3 июля ВСУ ударили по рынку в Токмаке Запорожской области. По последней информации, жертвами стали пять человек, свыше десяти получили ранения разной степени тяжести. Кроме того,

в центре Рыльска Курской области подорвалась машина с местными чиновниками, все, кто находился в машине, пострадали.

Лантратова подчеркнула, что аппарат уполномоченного держит все случаи вражеских атак на контроле. «Такие преступные удары по мирным гражданам недопустимы — каждое человеческое горе требует всестороннего расследования и правовой оценки», — указала она в посте.

Омбудсмен выразила соболезнования родственникам жертв.