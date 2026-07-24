Молния попала в ракету во время пуска в Китае

Молния ударила в ракету-носитель «Чанчжэн-3B» во время пуска с космодрома Сичан в Китае

Молния ударила в китайскую ракету-носитель «Чанчжэн-3B» сразу после старта с космодрома Сичан в Китае. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает SHOT.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как примерно через 30 секунд после взлета электрический разряд попадает в ракету. Отмечается, что оборудование на борту не пострадало.

Это не первый случай попадания молнии в ракету. В 2023 году компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy из-за удара молнии в стартовую площадку. Сотрудники Космического центра Кеннеди были вынуждены временно укрыться в убежище. До этого, в 2019 году, в стартовавшую с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1б» попала молния.