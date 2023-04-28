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15:54, 28 апреля 2023Наука и техника

Запуск Falcon Heavy отложили из-за удара молнии

SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy из-за удара молнии в стартовую площадку
СюжетТорнадо в США:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Steve Nesius / Reuters

Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy из-за удара молнии в стартовую площадку. Сотрудники Космического центра Кеннеди были вынуждены временно укрыться в убежище, сообщают «Известия».

Отмечается, что молния несколько раз ударила в стартовую площадку. Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о торнадо.

Ракету планировали запустить с площадки LC-39A. Falcon Heavy выведет на геостационарную орбиту спутник связи ViaSat-3 и аппарат компании Astranis.

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В ноябре 2022 года SpaceX запустила Falcon Heavy с секретным спутником. Заказчиком пуска выступил Пентагон.

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Даниил Иринин
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