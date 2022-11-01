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17:14, 1 ноября 2022Наука и техника

SpaceX на мощнейшей в мире ракете запустила секретный спутник

SpaceX запустила секретный спутник для Пентагона на ракете Falcon Heavy

Фото: Steve Nesius / Reuters

Компания SpaceX в четвертый раз запустила самую мощную из действующих в мире ракет — сверхтяжелую Falcon Heavy. Об этом сообщается в Twitter компании.

Пуск произошел со стартового комплекса 39A Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Заказчиком пуска выступил Пентагон. Предназначение полезной нагрузки, выводимой на геостационарную орбиту, засекречено.

Как пишет NASASpaceFlight.com, в головной части носителя установлены минимум два космических аппарата: первый, ТЕТРА-1, и второй, неизвестный, спутник. Не исключено, что ракета переносит и другие засекреченные космические аппараты.

После пуска два многоразовых боковых ускорителя Falcon Heavy, каждый из которых представляет собой первую ступень тяжелой ракеты Falcon 9, успешно вернулись на Землю.

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Произведенный пуск стал 50-м для компании SpaceX в текущем году. Предыдущий раз Falcon Heavy стартовала в 2019 году.

В августе Bloomberg сообщило, что SpaceX прошла сертификацию Космических сил США, получив разрешение на использование Falcon Heavy для запуска разведывательных спутников.

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Иван Потапов
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