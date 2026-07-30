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19:44, 30 июля 2026 (обновлено: 19:54, 30 июля 2026)Культура

Деревянко ответил на обвинения в лоббировании своей жены в кино

Павел Деревянко заверил, что не помогает своей новой жене Зое Фуць с актерской карьерой
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Павел Деревянко ответил на слухи о том, что он помогает своей супруге Зое Фуць развивать карьеру в кино. Об этом он высказался в эфире Радио «Комсомольская правда».

Звезда «Брестской крепости» и «Домашнего ареста» заверил, что не вмешивается в актерскую карьеру жены, так как это противоречит его натуре. Сейчас на счету Зои пять ролей, включая участие в сериале «Беспринципные»

«Я никуда не звоню, ничего не делаю. Мы дома вместе что-то разбираем, репетируем», — заявил Деревянко.

Кроме того, дочь актера Варвара тоже хочет стать актрисой, ее карьерой занимается агент, представляющий интересы самого Деревянко и Фуць.

Ранее Деревянко жестко высказался о должниках по алиментам. Его ужасают истории, когда мужчины бросают матерей своих детей и не поддерживают их финансово.

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