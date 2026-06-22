Деревянко жестко высказался о должниках по алиментам

Актер Павел Деревянко назвал отвратительными мужчин, которые не платят алименты

Актер Павел Деревянко, который ранее находился в свободных отношениях, осудил мужчин, которые не платят алименты. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Деревянко признался, что его ужасает от историй, когда мужчины бросают матерей своих детей и не поддерживают их финансово.

«Для меня странно, что не у всех мужчин такое отношение к детям, женам бывшим, как у меня. Отвратительно!» — заявил он.

У Деревянко есть два ребенка от отношений с Дарьей Мясищевой, с которой он встречался на протяжении десяти лет. В августе 2025 года актер женился на дизайнере Зое Фуць, заявив, что принял решение отказаться от свободных отношений. «С полигамией покончено», — сказал тогда артист.

Ранее Деревянко признался, что участвовал во многих кинопроектах исключительно ради денег. По его словам, он не всегда может позволить себе выбирать и отказываться от неинтересных проектов, поскольку ему нужно обеспечивать большую семью.