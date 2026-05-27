20:44, 27 мая 2026Культура

Деревянко объяснил свое участие в однотипных кинопроектах

Павел Деревянко признался, что снялся во многих фильмах только ради денег
Ольга Коровина

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актер Павел Деревянко признался, что участвовал во многих кинопроектах исключительно ради денег. Об этом он рассказал в шоу «Громче слов».

«Если бы финансы позволяли, я бы в половине работ не снялся», — заявил артист.

Деревянко согласился с тем, что часто воплощает на экране однотипных персонажей — молодых отцов, которые сначала ведут себя безрассудно, но к финалу истории меняются и взрослеют. По словам Павла, он не всегда может позволить себе выбирать и отказываться от неинтересных проектов, поскольку ему нужно обеспечивать большую семью. Актер подчеркнул, что для него профессия является не только творчеством, но и источником дохода.

Ранее Деревянко поделился эмоциями от встречи с президентом России Владимиром Путиным и назвал его легендарным человеком. Актер пожелал российскому лидеру здоровья и долгих лет жизни.

