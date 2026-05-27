Москвичей предупредили об аномальных холодах

Синоптик Позднякова: Москву ждет погода на 7-8 градусов ниже нормы

До конца недели Москву и область ожидают аномальные холода — температура опустится на 7-8 градусов ниже нормы. Об этом предупредила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

По словам синоптика, пик холодов придется на 29 и 30 мая. В Москве минимальная температура составит плюс 5 градусов, а по области ночью столбики термометров опустятся до плюс 1 — плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11 — плюс 13 градусов. Также ожидается сильный северо-западный ветер.

«В лето же мы войдем с осадками. 1 июня днем местами небольшой дождь. Ночью ожидается плюс 3 — плюс 8 градусов, около плюс 13 — плюс 18 градусов днем. Но это тоже еще не будет дотягивать до нормы», — рассказала Позднякова. Она добавила, что погода вернется к климатической норме только к концу первой пятидневки июня, когда ночная температура вырастет до плюс 8-10 градусов, а дневная — до плюс 20-22 градусов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пошел снег. Обильные осадки зафиксировали на юге области, где вместе с ливнями прошел град.