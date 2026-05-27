Россиян предупредили о популярной схеме обмана c жильем на курортах

Юрист Кучава: Аренду жилья ниже рынка для подтверждения брони предлагает аферист

Аферисты публикуют в соцсетях объявления с предложением снять жилье на российских курортах по цене гораздо ниже рынка, а затем крадут у желающих его арендовать персональные данные. О популярной схеме обмана граждан предупредил юрист, эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава в разговоре с изданием «Абзац».

Специалист рассказал, что мошенники публикуют объявления с красивыми кадрами квартир с недавно созданных аккаунтов с накрученными просмотрами. При этом сначала злоумышленники предлагают подтвердить бронь символическим переводом, а затем отправляют собеседнику ссылку на поддельный сайт для хищения персональных данных.

«Мошенники предлагают «закрепить» бронь переводом одного рубля, после чего уводят жертву в мессенджеры и отправляют ссылку на поддельный сайт бронирования. Владельцев iPhone просят ввести данные карты, а пользователей Android — скачать вредоносное приложение», — поделился информацией эксперт.

Другая схема обмана туристов заключается в использовании снимков чужой недвижимости с требованием предоплаты либо залога за просмотр. Когда жертва переводит деньги, соответствующее объявление пропадает, а аферист перестает выходить на связь.

