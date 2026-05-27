23:21, 27 мая 2026

Вяльбе рассказала о своей пенсии

Елена Вяльбе заявила, что ее олимпийская пенсия составляет 62,5 тысячи рублей
Владислав Уткин
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своей пенсии. Ее слова приводит Sport24.

«Сейчас олимпийская пенсия составляет 62 500 рублей в месяц. Я бы не стала жаловаться на эту сумму. Она ведь индексируется. Раньше пенсия зависела от курса валют и должна была быть эквивалентна тысяче долларов, так что постепенно она растет», — сказала Вяльбе.

Также трехкратная олимпийская чемпионка назвала олимпийскую пенсию серьезной прибавкой для бывших спортсменов-олимпийцев. «В мире не так много стран, которые платят олимпийским чемпионам пожизненные пенсии. Благодарна нашему президенту за такую меру. Она не играет решающую роль для меня, но пенсионеры-олимпийцы неплохо живут благодаря этим выплатам», — заявила Вяльбе.

Ранее известный журналист Дмитрий Губерниев рассказал о встрече с Вяльбе. «Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!» — заявил Губерниев. Он не раскрыл подробностей о том, как прошла встреча.

