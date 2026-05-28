«Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций, одолев в финале «Райо Вальекано»

«Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций, одолев в финале «Райо Вальекано» со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный мяч в игре оказался на счету французского нападающего лондонского клуба Жан-Филипп Матета. Это случилось на 51-й минуте.

Этот еврокубковый трофей стал первым в истории «Кристал Пэлас». В текущем сезоне лондонцы уже выиграли Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее другой английский клуб, «Астон Вилла», выиграл Лигу Европы. В финале турнира бирнингемцы обыграли «Фрайбург» со счетом 3:0.