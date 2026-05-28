Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
00:02, 28 мая 2026Спорт

«Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций

«Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций, одолев в финале «Райо Вальекано»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Action Images / Paul Childs / Reuters

«Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций, одолев в финале «Райо Вальекано» со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный мяч в игре оказался на счету французского нападающего лондонского клуба Жан-Филипп Матета. Это случилось на 51-й минуте.

Этот еврокубковый трофей стал первым в истории «Кристал Пэлас». В текущем сезоне лондонцы уже выиграли Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее другой английский клуб, «Астон Вилла», выиграл Лигу Европы. В финале турнира бирнингемцы обыграли «Фрайбург» со счетом 3:0.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян нашел способ получить газ

    Выявлена скрытая опасность нерегулярного приема пищи

    На опубликованных Пентагоном видео НЛО снова заметили ангела и офанима

    Мать отправившегося на СВО сосновского маньяка сделала заявление

    «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций

    Оценены шансы двух россиян выиграть Кубок Стэнли

    В Подмосковье директор завода избил активиста и забил его собаку вилами

    Зеленский пожаловался на ЕС из-за половинчатых мер

    Мужчина продал жену друзьям за 37 тысяч рублей

    Вяльбе рассказала о своей пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok