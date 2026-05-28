00:31, 28 мая 2026

Выявлена скрытая опасность нерегулярного приема пищи

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что нерегулярное питание может быть связано с повышенным риском депрессивных симптомов. Исследование опубликовано в Journal of Affective Disorders (JAD).

Авторы проанализировали данные 21 568 взрослых жителей Южной Кореи за 2014–2022 годы. Участников оценивали по частоте основных приемов пищи, разнообразию рациона, привычке пропускать завтрак и выраженности депрессивных симптомов.

Оказалось, что у людей с самым нерегулярным режимом питания вероятность депрессивных симптомов была выше на 55 процентов. Особенно заметной эта связь была у тех, кто часто пропускал завтрак, поздно ел вечером или имел менее разнообразный рацион.

Исследователи считают, что нерегулярные приемы пищи могут нарушать суточные ритмы, обмен веществ, уровень гормонов стресса и работу кишечной микробиоты. Все эти факторы потенциально связаны с настроением и эмоциональной устойчивостью.

При этом авторы подчеркивают, что работа не доказывает причинно-следственную связь. Возможно, депрессивные симптомы сами приводят к нарушению режима питания. Однако регулярные приемы пищи и более разнообразный рацион ученые называют потенциально важной частью профилактики психического неблагополучия.

Ранее ученые выяснили, что употребление кимчи поддерживает холестерин в норме.

