Выявлена скрытая опасность нерегулярного приема пищи

JAD: Нерегулярное питание повышает риск депрессивных симптомов

Ученые выяснили, что нерегулярное питание может быть связано с повышенным риском депрессивных симптомов. Исследование опубликовано в Journal of Affective Disorders (JAD).

Авторы проанализировали данные 21 568 взрослых жителей Южной Кореи за 2014–2022 годы. Участников оценивали по частоте основных приемов пищи, разнообразию рациона, привычке пропускать завтрак и выраженности депрессивных симптомов.

Оказалось, что у людей с самым нерегулярным режимом питания вероятность депрессивных симптомов была выше на 55 процентов. Особенно заметной эта связь была у тех, кто часто пропускал завтрак, поздно ел вечером или имел менее разнообразный рацион.

Исследователи считают, что нерегулярные приемы пищи могут нарушать суточные ритмы, обмен веществ, уровень гормонов стресса и работу кишечной микробиоты. Все эти факторы потенциально связаны с настроением и эмоциональной устойчивостью.

При этом авторы подчеркивают, что работа не доказывает причинно-следственную связь. Возможно, депрессивные симптомы сами приводят к нарушению режима питания. Однако регулярные приемы пищи и более разнообразный рацион ученые называют потенциально важной частью профилактики психического неблагополучия.

