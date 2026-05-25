Популярный продукт оказался полезен для снижения холестерина

Front Nutr: Употребление кимчи поддерживает холестерин в норме

Ученые из Университета Чунан в Южной Корее выяснили, что регулярное употребление кимчи может быть связано с более здоровым уровнем холестерина. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В работе участвовали 4666 взрослых корейцев. Исследователи изучали, как употребление кимчи связано с дислипидемией — нарушением жирового обмена, при котором в крови может повышаться «плохой» холестерин или снижаться «хороший» холестерин HDL. Особенно ученых интересовало кимчи из пекинской капусты.

Анализ показал, что у мужчин, которые ели 1-2 порции такого кимчи в день, риск повышенного общего холестерина был ниже. У женщин употребление 1-2 порций, а также трех и более порций в день было связано с меньшим риском снижения уровня HDL — «хорошего» холестерина, который помогает защищать сосуды.

Авторы считают, что кимчи может быть полезным элементом рациона благодаря ферментации, клетчатке и биоактивным веществам в овощах. При этом они подчеркивают, что речь идет не о лечении, а о возможной поддержке нормального уровня холестерина в рамках сбалансированного питания.

