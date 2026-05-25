Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:44, 25 мая 2026Наука и техника

Популярный продукт оказался полезен для снижения холестерина

Front Nutr: Употребление кимчи поддерживает холестерин в норме
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nungning20 / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Чунан в Южной Корее выяснили, что регулярное употребление кимчи может быть связано с более здоровым уровнем холестерина. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В работе участвовали 4666 взрослых корейцев. Исследователи изучали, как употребление кимчи связано с дислипидемией — нарушением жирового обмена, при котором в крови может повышаться «плохой» холестерин или снижаться «хороший» холестерин HDL. Особенно ученых интересовало кимчи из пекинской капусты.

Материалы по теме:
Как россиянка переехала в Южную Корею: особенности культуры и жизни в Сеуле, чем удивили «сладкие» мужчины
Как россиянка переехала в Южную Корею:особенности культуры и жизни в Сеуле, чем удивили «сладкие» мужчины
14 октября 2024
Квашеная капуста: топ-7 лучших рецептов
Квашеная капуста:топ-7 лучших рецептов
19 ноября 2025

Анализ показал, что у мужчин, которые ели 1-2 порции такого кимчи в день, риск повышенного общего холестерина был ниже. У женщин употребление 1-2 порций, а также трех и более порций в день было связано с меньшим риском снижения уровня HDL — «хорошего» холестерина, который помогает защищать сосуды.

Авторы считают, что кимчи может быть полезным элементом рациона благодаря ферментации, клетчатке и биоактивным веществам в овощах. При этом они подчеркивают, что речь идет не о лечении, а о возможной поддержке нормального уровня холестерина в рамках сбалансированного питания.

Ранее ученые выяснили, что орехи, семена и бобовые снижают риск хронических заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Застройщики стали меньше затягивать со сдачей жилья

    Китай сделал заявление о соглашении Ирана и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok