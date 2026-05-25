В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

Сенатор Карасин: Враг РФ — это не только Украина, но и поддерживающие ее страны

Враг России — это не только Украина, по и поддерживающие ее страны Западной Европы, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал прибытие заминированного газовоза «Аррхениус» в порт Усть-Луга Ленинградской области.

Надо отдать должное бдительности и профессионализму нашего Следственного комитета. Очень важно, чтобы подобного рода провокации пресекались именно профессионалами Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«В нынешних условиях мы должны быть готовы к тому, что наши враги — это не только киевский режим, но и прежде всего поддерживающие этот режим западноевропейские страны, государства НАТО. Они будут делать все возможное для того, чтобы навредить нам, устроить террористические бандитские атаки — нечто такое, что принесло бы нам материальный и политический ущерб», — отметил Карасин.

По словам сенатора, для России сейчас сложное время, потому что противники страны не останавливаются ни перед чем, лишь бы навредить Москве.

Ранее стало известно, что в порт Усть-Луга Ленинградской области зашел для дозаправки заминированный газовоз «Аррхениус», следовавший в Турцию. По данным СК, судно вышло из бельгийского порта Антверпен. 20 мая оно вошло в порт, где его обследовали. На корпусе танкера водолазы нашли морские магнитные мины, сделанные в одной из стран НАТО. Их уже обезвредили. Известно, что заминированное судно направлялось в порт Самсун (Турция).

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.