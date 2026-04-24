ФСБ предотвратила теракт агентов Украины в отношении руководства РКН

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила, что предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора.

По словам спецслужбы, атака предотвращена 18 апреля, планировался подрыв автомобиля бомбой. Главарем группы назвали 21-летнего жителя Москвы, который при задержании оказал вооруженное сопротивление, используя огнестрельное оружие, и был в ответ ликвидирован.

Всего в столице, а также в Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь человек, которые, как утверждается, участвовали в подготовке теракта. ФСБ назвала их сторонниками праворадикальной и неофашистской идеологии, и что они были завербованы спецслужбами Украины.

В ходе обысков у них изъяли СВУ массой один килограмм, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в неназванную запрещенную в Российской Федерации украинскую терорганизацию. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

Кадр: ЦОС ФСБ России

Застреленного главаря показали на видео

Задержание и обыски у подозреваемых попали на оперативное видео. На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ заходят в квартиры, где проживали молодые люди. У одного из них был обнаружен пистолет, гранаты и молоток, обтянутый скотчем. Молодые люди на допросе пояснили, что состояли в группе, где планировали теракты. На одном из постов изображение радикалов с гербом Украины.

Двое задержанных парней на видео с допроса заявляют, что «состояли в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора». Еще одна задержанная, девушка, говорит, что в марте 2026 года вступила в чат, где она предложила свою помощь в качестве изготовления листовок. «Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы РКН», — сообщает она.

Кадр: ЦОС ФСБ России

Четвертый спикер, молодой человек, заявляет, что создал чат, где его участники обсуждали террористические действия. Наконец, еще одна девушка сообщает, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников органов власти, в том числе главы Роскомнадзора, а также от его участников «были призывы к противоправным действиям, в том числе поджогам».

Также в видео попал кадр с застреленным главарем группы. Судя по нему, его нейтрализовали в ванной, рядом с ним лежит пистолет с глушителем.

ФСБ обвинила Киев в попытке срыва блокировки Telegram

Указывая на то, что задержанные вербовались через Telegram, как и во многих подобных случаях ранее, ФСБ заявляет, что, по их информации, украинские спецслужбы стремятся к «срыву проводимых в РФ мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram».

«Уполномоченным органом власти по осуществлению блокировки и недопущению ее обхода за счет использования VPN-сервисов является Роскомнадзор. В настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты», — заявляет ФСБ, добавляя, что исполнителей, среди которых есть несовершеннолетние, координируют из-за рубежа.