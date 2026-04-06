09:51, 6 апреля 2026

ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного чиновника в российском регионе

В Курской области ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного чиновника
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

ФСБ удалось предотвратить теракт против высокопоставленного чиновника Курской области. Об этом со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, задержанный террорист — уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины, является гражданином России. Подозреваемый вел наблюдения рядом со зданием правительства Курской области, изучал маршруты и способы передвижения представителя государственной власти. Полученные материалы агент направлял своему куратору. Установлено, что он действовал по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Задержание агента ГУР произошло в момент извлечения им из тайника взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала срок для орудовавшей в ДНР семьи диверсантов.

