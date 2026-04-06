ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного чиновника в российском регионе

ФСБ удалось предотвратить теракт против высокопоставленного чиновника Курской области. Об этом со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.
По данным следствия, задержанный террорист — уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины, является гражданином России. Подозреваемый вел наблюдения рядом со зданием правительства Курской области, изучал маршруты и способы передвижения представителя государственной власти. Полученные материалы агент направлял своему куратору. Установлено, что он действовал по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Задержание агента ГУР произошло в момент извлечения им из тайника взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
