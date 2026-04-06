ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного чиновника в российском регионе

В Курской области ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного чиновника

ФСБ удалось предотвратить теракт против высокопоставленного чиновника Курской области. Об этом со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, задержанный террорист — уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины, является гражданином России. Подозреваемый вел наблюдения рядом со зданием правительства Курской области, изучал маршруты и способы передвижения представителя государственной власти. Полученные материалы агент направлял своему куратору. Установлено, что он действовал по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Задержание агента ГУР произошло в момент извлечения им из тайника взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

