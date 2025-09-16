Силовые структуры
13:17, 16 сентября 2025

Прокуратура потребовала срок для орудовавшей в ДНР семьи диверсантов

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) в закрытом режиме прошли слушания по делу агентов Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Зайцева и его матери Елены. Об этом сообщает ТАСС.

По информации суда, государственное обвинение в лице прокуратуры в ходе прений запросило для семьи диверсантов 22 года и 12 лет колонии соответственно. Мать и сын являются фигурантами одного уголовного дела. Они обвиняются в подготовке и осуществлении диверсий.

О задержании 19-летнего Зайцева спецслужбы ДНР сообщали в 2019 году после подрыва заряда на железной дороге. До этого он рассказал, что его задержали сотрудники украинской полиции за незначительное правонарушение. Молодой человек согласился сотрудничать с правоохранителями в обмен на освобождение, позже он дал показания на своих кураторов в СБУ.

Матери Зайцева предъявили обвинения в пособничестве в организации диверсий и в приобретении взрывчатых веществ.

