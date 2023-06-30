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04:21, 30 июня 2023Силовые структуры

Агенту СБУ и его матери предъявили обвинения в организации диверсий в ДНР

Южный военный суд: агент СБУ Зайцев и его мать стали фигурантами дела о диверсиях в ДНР

Фото: Unsplash

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Владислав Зайцев, задержанный в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2019 году, обвиняется в двух диверсиях и подготовке еще двух, второй фигурант дела — его мать Елена Зайцева. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Источник рассказал, что Зайцев обвиняется в двух эпизодах диверсий, совершенной группой лиц, а также еще двух эпизодах приготовления к совершению диверсии группой лиц, участии в террористическом сообществе, двух эпизодах прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности и нескольких эпизодах приобретения и изготовления взрывчатых веществ.

Матери Зайцева предъявили обвинения в пособничестве в организации диверсий и в приобретении взрывчатых веществ.

О задержании 19-летнего Владислава Зайцева спецслужбы ДНР сообщали в 2019 году после подрыва заряда на железной дороге. До этого он рассказал, что его задержали сотрудники украинской полиции за незначительное правонарушение. Зайцев согласился сотрудничать с правоохранителями в обмен на освобождения, позже он дал показания на своих кураторов в СБУ.

Ранее 32-летнего уроженца Донецка Григория Синченко отдали под суд за шпионаж, диверсии и еще 40 преступлений в ДНР. Уголовное дело начал рассматривать Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

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    Марина Совина
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