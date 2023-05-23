Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 23 мая 2023Силовые структуры

Подрывника отдали под суд за шпионаж, диверсии и еще 40 преступлений в ДНР

В Ростове-на-Дону судят подрывника за шпионаж, диверсии и еще 40 преступлений в ДНР
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела 32-летнего уроженца Донецка Григория Синченко, которого обвиняют в шпионаже, диверсиях и еще 40 преступлениях, совершенных на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2016 году мужчина изготавливал взрывные устройства и закладывал их у торговых киосков в Донецке с запиской «Заплатите, и этот взрыв станет последним» и адресом электронной почты для обсуждения условий передачи денег. Силовики вычислили подрывника и задержали его после нескольких взрывов.

В декабре 2017 года Синченко был освобожден в рамках обмена пленными с украинской стороной. Однако он вернулся в ДНР, где его вновь задержали в 2020 году, обвинив в подрыве линий электропередачи, опоры железнодорожного моста, вышки мобильного оператора и нескольких автомобилей сотрудников правоохранительных органов ДНР. В результате этих преступлений никто не погиб. Однако по делу Синченко признаны потерпевшими десять человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Стало известно о действиях ВСУ до проникновения ДРГ в Белгородскую область
Нападение диверсантов в Белгородской области квалифицировали по шести статьям УК
В Грузии захотели сохранить поддержку Запада и авиасообщение с Россией
В России раскрыли срок запуска электронной туристической визы
Европейский производитель инсулина задумался об уходе из России
Пятая часть населения Земли подвергнется опасной жаре
Минтруд выступил против привязки пособий по безработице к МРОТ
Дачникам назвали самые распространенные нарушения на участках
Российский школьник на линейке ударил одноклассницу ножом
Стали известны подробности о смерти замглавы Минобрнауки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.