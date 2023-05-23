Подрывника отдали под суд за шпионаж, диверсии и еще 40 преступлений в ДНР

В Ростове-на-Дону судят подрывника за шпионаж, диверсии и еще 40 преступлений в ДНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела 32-летнего уроженца Донецка Григория Синченко, которого обвиняют в шпионаже, диверсиях и еще 40 преступлениях, совершенных на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2016 году мужчина изготавливал взрывные устройства и закладывал их у торговых киосков в Донецке с запиской «Заплатите, и этот взрыв станет последним» и адресом электронной почты для обсуждения условий передачи денег. Силовики вычислили подрывника и задержали его после нескольких взрывов.

В декабре 2017 года Синченко был освобожден в рамках обмена пленными с украинской стороной. Однако он вернулся в ДНР, где его вновь задержали в 2020 году, обвинив в подрыве линий электропередачи, опоры железнодорожного моста, вышки мобильного оператора и нескольких автомобилей сотрудников правоохранительных органов ДНР. В результате этих преступлений никто не погиб. Однако по делу Синченко признаны потерпевшими десять человек.