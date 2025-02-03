Украинскому террористу запросили срок за шпионаж и диверсии в ДНР

Прокурор запросил 27 лет для террориста Синченко за 40 преступлений в ДНР

Подрывника отдали под суд за шпионаж, диверсии и еще 40 преступлений в ДНР

Начало событий в новости Подрывника отдали под суд за шпионаж, диверсии и еще 40 преступлений в ДНР

Прокурор запросил 27 лет лишения свободы для 33-летнего украинского террориста Григория Синченко, который совершил более 40 преступлений в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, гражданин Украины обвиняется по статьям 222.1 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 222 («Незаконные приобретение, сбыт, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 167 («Умышленное повреждение чужого имущества»), 163 («Вымогательство»), 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), 322 («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»), 276 («Шпионаж»), 281 («Диверсия»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 30, 317 («Приготовление к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 30, 295 («Приготовление к посягательству на жизнь защитника из мести за законную деятельность») и 313 («Побег из-под стражи») УК РФ. Дело рассматривается в Южном окружном военном суде.

По версии следствия, в 2016 году Синченко изготавливал взрывные устройства и закладывал их у торговых киосков в Донецке с запиской «Заплатите, и этот взрыв станет последним». Он также оставлял адрес электронной почты для обсуждения условий передачи денег.

После нескольких взрывов злоумышленник был пойман, а в декабре 2017 года — освобожден в рамках обмена пленными с украинской стороной. Вскоре он вернулся на территорию ДНР, где его вновь задержали по обвинению в серии подрывов в 2020 году.

