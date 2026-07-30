Продавцы стали разочаровываться в интернет-торговле

«Ъ»: Количество продавцов на маркетплейсах в России сократилось из-за падения доходов

В первом полугодии 2026 года количество новых бизнесов, основной вид деятельности которых связан с интернет-торговлей, упало по сравнению с тем же периодом прошлого года на 25 процентов, до 58,2 тысячи, а количество ликвидаций таких компаний выросло на 19,6 процента, до 76,4 тысячи. Об этом со ссылкой на подсчеты Rusprofile пишет «Коммерсантъ».

В результате общее число организаций, занимающихся продажами онлайн, на конец июня опустилось на 4,9 процента с начала года, до 456,7 тысячи.

Такая динамика наблюдается впервые с 2021 года на фоне снижения темпов роста отрасли. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), оборот в этой сфере за первые пять месяцев года вырос на 18,4 процента, до 5,9 триллиона рублей. За весь 2025 год рост составлял 29,4 процента, а за 2024-й — 60,3 процента.

Падение числа селлеров связывают со снижением мотивации. В «МоемСкладе» отмечают, что запустить и сохранить прибыльный бизнес с помощью маркетплейса стало сложнее, потому что комиссии и стоимость услуг площадок, которым нужно отбивать расходы прошлых лет, растут, также существенно дорожает логистика.

Впрочем, глава Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко считает, что в одних случаях с рынка уходят слабые игроки, а в других на меньшее число регистраций влияет борьба с дроблением бизнеса, что делается в целях минимизации налогов.

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых полагает, что при сохранении тенденции с рынка уйдут еще 10-15 процентов активных продавцов. Особенно сложной ситуация выглядит для тех, у кого продажи не превышают 100 тысяч рублей в месяц. Для них рост комиссий делает бизнес нерентабельным.

Отдельной проблемой этим летом стали атаки беспилотников на склады. У предпринимателей, как правило, нет финансовой подушки для перезапуска бизнеса в случае потери товара, а площадки не станут компенсировать убытки. В «МоемСкладе» предполагают, что некоторые селлеры захотят перейти на модель работы с минимальными остатками и альтернативными маркетплейсами.